У Бадахосі знайшли мертвим зниклого 13-річного українця

Іспанська поліція знайшла тіло зниклого 13-річного українця
Національна поліція Іспанії повідомила про виявлення мертвого тіла 13-річного хлопчика, який зник напередодні в місті Бадахос. Неповнолітній виявився українцем, його знайшли у понеділок, 24 березня, близько 19:00 у міському саду неподалік від Алькасаби, в районі парку Легіон.
Про це повідомляє ElDiario.
В іспанському місті Бадахос знайшли мертве тіло 13-річного українця
За словами представника уряду в автономному співтоваристві Естремадура Хосе Луїса Кінтани, точні причини смерті поки невідомі. Розтин тіла, який має пролити світло на обставини трагедії, призначено на вівторок.
У коментарі для медіа Кінтана зауважив, що до отримання результатів експертизи висувати версії було б передчасно: "Без розтину ми не можемо бути впевнені в причині смерті".
Як розповіла журналістам агентства EFE мати хлопчика, її син вийшов із дому в центрі Бадахоса в неділю, 23 березня, близько о 17:30 на прогулянку, після чого зв’язок із ним зник. Родина переїхала до Іспанії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну і проживає досі у Бадахосі з того часу.
Іспанські правоохоронці наразі проводять слідчі дії для з’ясування всіх обставин трагедії. Справу взято під контроль національними структурами безпеки.
Нагадаємо, у Львівській області знайшли тіло загиблої 16-річної дівчини з Одеси, яку розшукували з 22 березня.
Також поліція оприлюднила нові дані про зниклу в Дубаї модель Марію Ковальчук, яку у важкому стані та з численними переломами доставили до лікарні.
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