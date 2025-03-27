В Бадахосе нашли мертвым пропавшего 13-летнего украинца в Бадахосе

Полиция в Испании. Фото иллюстративное: REUTERS/Violeta Santos Moura

Национальная полиция Испании сообщила об обнаружении мертвого тела 13-летнего мальчика, который пропал накануне в городе Бадахос. Несовершеннолетний оказался украинцем, его нашли в понедельник, 24 марта, около 19:00 в городском саду неподалеку от Алькасабы, в районе парка Легион.

Об этом сообщает ElDiario.

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По словам представителя правительства в автономном сообществе Эстремадура Хосе Луиса Кинтаны, точные причины смерти пока неизвестны. Вскрытие тела, которое должно пролить свет на обстоятельства трагедии, назначено на вторник.

В комментарии для медиа Кинтана отметил, что до получения результатов экспертизы выдвигать версии было бы преждевременно: "Без вскрытия мы не можем быть уверены в причине смерти".

Как рассказала журналистам агентства EFE мать мальчика, ее сын вышел из дома в центре Бадахоса в воскресенье, 23 марта, около 17:30 на прогулку, после чего связь с ним пропала. Семья переехала в Испанию после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и проживает в Бадахосе с тех пор.

Испанские правоохранители сейчас проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии. Дело взято под контроль национальными структурами безопасности.

Напомним, во Львовской области нашли тело погибшей 16-летней девушки из Одессы, которую разыскивали с 22 марта.

Также полиция обнародовала новые данные о пропавшей в Дубае модели Марии Ковальчук, которую в тяжелом состоянии и с многочисленными переломами доставили в больницу.