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У Сирії прихильники Асада вбили 14 поліцейських, — Reuters

26 грудня 2024 07:45
Аркадій Пастула - Редактор
У Сирії прихильники Асада вбили 14 поліцейських, є поранені
Боєць правлячого сирійського угруповання. Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Аркадій Пастула - Редактор

У Сирії прихильники Башара Асада вбили 14 співробітників поліції. Крім того, десятеро правоохоронців — отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 26 грудня.

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Видання зазначає, що вбивство співробітників поліції сталося в сільській місцевості Тартуса.

Перехідна адміністрація повідомила про інцидент на тлі демонстрацій і нічної комендантської години в інших регіонах, які стали наймасштабнішими заворушеннями з часу повалення Асада.

Новий очільник МВС Сирії заявив про вбивство 14 поліцейських і поранення десятьох. За його словами, це зробили "залишки" режиму Асада в Тартусі. Міністр пообіцяв розправитися з будь-ким, хто наважиться підірвати безпеку Сирії або поставити під загрозу життя її громадян.

Сирійська поліція раніше оголосила нічну комендантську годину в місті Хомс. Це сталося після заворушень, спричинених демонстраціями, які організували представники релігійних громад алавітів і шиїтів.

Нагадаємо, 23 грудня американські військові здійснили авіаудари по позиціях бойовиків ІДІЛ у Сирії. В результаті операції було знищено двох членів "Ісламської держави" та вантажівку зі зброєю.

Також в ISW повідомляли, що російські війська продовжують перебувати на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус у Сирії. Москва планує завершити виведення військових до лютого 2025 року.

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