США 23 грудня завдали ударів по об'єктах ІДІЛ у Сирії

Дим від вибухів. Фото: Reuters

Військові США 23 грудня завдали авіаударів по об'єктах бойовиків ІДІЛ в Сирії. Внаслідок цієї атаки були ліквідовані два члени "Ісламської держави" та вантажівку зі зброєю.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х.

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Удар США по об'єктах ІДІЛ в Сирії

У США заявили, що завдали "високоточного авіаудару" по сирійській провінції Дейр-аз-Зор. В результаті цієї атаки двоє бойовиків були знищені, ще один — поранений.

Під час удару бойовики якраз перевозили вантажівку зі зброєю, яка була знищена. Район, по якому прийшовся удар, раніше контролювався сирійським режимом і росіянами.

"Цей авіаудар є частиною постійних зусиль CENTCOM разом із партнерами в регіоні, спрямованих на те, щоб зірвати і послабити спроби терористів планувати, організовувати і здійснювати напади на цивільне населення і військовослужбовців США, наших союзників і партнерів в регіоні і за його межами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ГУР повідомило, що у відкритому морі в Сирії зламалось судно для вивезення військ РФ.

Крім того, ГУР з'ясувало, що росіяни у Сирії бояться евакуації. Вони вважають, що їхню колону накриють вогнем.