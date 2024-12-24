США 23 декабря нанесли удары по объектам ИГИЛ в Сирии

Дым от взрывов. Фото: Reuters

Военные США 23 декабря нанесли авиаудары по объектам боевиков ИГИЛ в Сирии. В результате этой атаки были ликвидированы два члена "Исламского государства" и грузовик с оружием.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

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Удар США по объектам ИГИЛ в Сирии

В США заявили, что нанесли "высокоточный авиаудар" по сирийской провинции Дейр-аз-Зор. В результате этой атаки двое боевиков были уничтожены, еще один ранен.

Во время удара боевики как раз перевозили грузовик с оружием, которое было уничтожено. Район, по которому пришелся удар, ранее контролировался сирийским режимом и россиянами.

"Этот авиаудар является частью постоянных усилий CENTCOM вместе с партнерами в регионе, направленных на то, чтобы сорвать и ослабить попытки террористов планировать, организовывать и совершать нападения на гражданское население и военнослужащих США, наших союзников и партнеров в регионе и за его пределами", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно ГУР сообщило, что в открытом море в Сирии сломалось судно для вывоза войск РФ.

Кроме того, ГУР выяснило, что россияне в Сирии боятся эвакуации. Они полагают, что их колонну накроют огнем.