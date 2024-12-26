В Сирии сторонники Асада убили 14 полицейских, есть раненые

Боец правящей сирийской группировки. Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

В Сирии сторонники Башара Асада убили 14 сотрудников полиции. Кроме того, десять правоохранителей — получили ранения.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 26 декабря.

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Убийство полицейских в Сирии

Издание отмечает, что убийство сотрудников полиции произошло в сельской местности Тартуса.

Переходная администрация сообщила об инциденте на фоне демонстраций и ночного комендантского часа в других регионах, которые стали самыми масштабными беспорядками со времени свержения Асада.

Новый глава МВД Сирии заявил об убийстве 14 полицейских и ранении десяти. По его словам, это сделали "остатки" режима Асада в Тартусе. Министр пообещал расправиться с любым, кто осмелится подорвать безопасность Сирии или поставить под угрозу жизни ее граждан.

Сирийская полиция ранее объявила ночной комендантский час в городе Хомс. Это произошло после беспорядков, вызванных демонстрациями, которые организовали представители религиозных общин алавитов и шиитов.

Напомним, 23 декабря американские военные совершили авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии. В результате операции были уничтожены два члена "Исламского государства" и грузовик с оружием.

Также в ISW сообщали, что российские войска продолжают находиться на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус в Сирии. Москва планирует завершить вывод военных до февраля 2025 года.