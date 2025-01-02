Переговори Путіна і Шольца — чиновники вимагають продовження

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен заявляє, що канцлер Олаф Шольц повинен продовжувати телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас вона вважає, що в особистих зустрічах наразі необхідності немає.

Про це пише n-tv.

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Ескен вважає, що завдяки цим переговорам можна буде зрозуміти, що потрібно робити, аби закінчилась повномасштабна війна в Україні.

"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", — заявила вона.

Водночас політикиня заявила, що наразі необхідності в особистій зустрічі Шольца та Путіна немає. Станом на зараз достатньо розмов телефоном, адже "відносини залишаються такими, якими вони є".

Нагадаємо, Олаф Шольц 15 листопада вперше за два роки зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Коментуючи цю розмову, Шольц сказав, що вона "була неприємною, але необхідною".

Вже 20 грудня низка ЗМІ повідомили, що Шольц планує поїздку до Росії з мирною місією.