Переговоры Путина и Шольца — чиновники требуют продолжения

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен заявляет, что канцлер Олаф Шольц должен продолжать телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время, она считает, что в личных встречах пока необходимости нет.

Об этом пишет n-tv.

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Эскен считает, что благодаря этим переговорам можно будет понять, что нужно делать, чтобы закончилась полномасштабная война в Украине.

"Эти переговоры должны происходить снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы наконец положить конец убийствам и смертям", — заявила она.

В то же время политик заявила, что в настоящее время необходимости в личной встрече Шольца и Путина нет. По состоянию на данный момент достаточно разговоров по телефону, ведь "отношения остаются такими, какие они есть".

Напомним, Олаф Шольц 15 ноября впервые за два года позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину. Комментируя этот разговор, Шольц сказал, что он "был неприятным, но необходимым".

Уже 20 декабря ряд СМИ сообщил, что Шольц планирует поездку в Россию с мирной миссией.