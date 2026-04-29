У шести областях є знеструмлення через російські обстріли

Енергетик лагодить мережу.

У середу, 29 квітня, частина споживачів у шести областях України залишилися без світла. Проблеми з електропостачанням виникли через російські удари по критичній інфраструктурі.

Міністерство енергетики України.

Ситуація в енергосистемі України 29 квітня

Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури частково відсутнє електропостачання у кількох областях:

Донецькій;

Запорізькій;

Одеській;

Сумській;

Чернігівській;

Харківській.

Наразі над відновленням подачі світла працюють у посиленому режимі та цілодобово. Енергетики докладають зусиль, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Попри складну ситуацію з обстрілами, застосовувати обмеження сьогодні не планують. Українців просять ощадливо використовувати електроенергію, особливо, у вечірні години — з 18:00 до 22:00.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що кошти з кредиту від ЄС не будуть спрямовувати на відновлення енергетики. За його словами, наявних кредитних ресурсів недостатньо, аби покрити нагальні потреби галузі. Для відновлення енергосистеми необхідно щонайменше 5,4 млрд євро.

Також ми писали про те, що співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук висловився про відновлення енергетики. За його словами, Україна зможе до наступної зими відновити не більше, ніж до 3 ГВт потужностей. Відтак новий опалювальний сезон буде складним.