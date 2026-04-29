В шести областях есть обесточивание из-за российских обстрелов

Энергетик чинит сеть. Фото: ДТЭК

В среду, 29 апреля, часть потребителей в шести областях Украины остались без света. Проблемы с электроснабжением возникли из-за российских ударов по критической инфраструктуре.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Ситуация в энергосистеме Украины 29 апреля

Из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры частично отсутствует электроснабжение в нескольких областях:

Донецкой;

Запорожской;

Одесской;

Сумской;

Черниговской;

Харьковской.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Сейчас над восстановлением подачи света работают в усиленном режиме и круглосуточно. Энергетики прилагают усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Несмотря на сложную ситуацию с обстрелами, применять ограничения сегодня не планируют. Украинцев просят экономно использовать электроэнергию, особенно, в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

Как сообщали Новини.LIVE, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что средства из кредита от ЕС не будут направлять на восстановление энергетики. По его словам, имеющихся кредитных ресурсов недостаточно, чтобы покрыть насущные потребности отрасли. Для восстановления энергосистемы необходимо не менее 5,4 млрд евро.

Также мы писали о том, что соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук высказался о восстановлении энергетики. По его словам, Украина сможет до следующей зимы восстановить не более, чем до 3 ГВт мощностей. Поэтому новый отопительный сезон будет сложным.