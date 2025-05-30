Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Сербії на оборонному заводі стався вибух, є постраждалі arrow

У Сербії на оборонному заводі стався вибух, є постраждалі

30 травня 2025 14:56
Євгенія Брюховецька - редактор
У Сербії внаслідок вибуху на оборонному заводі постраждали працівники
Завод "Крушик". Фото: соцмережі
Євгенія Брюховецька - редактор

У Сербії у п'ятницю, 30 травня, у місті Валєва на державному оборонному підприємстві "Крушик" пролунав вибух. Внаслідок цього постраждали п'ятеро співробітників.

Про це пише PTC.

Реклама
Читайте також:

Вибух на заводі у Сербії

Сьогодні близько 07:40 на державному оборонному підприємстві "Крушик" стався вибух.

За даними підприємства, інцидент відбувся під час пресування потужної вибухової речовини "пентрит". Загалом постраждали п’ятеро працівників: один отримав порізи, ще четверо — мають шум у вухах.

Наразі всіх доправили до місцевої лікарні для медичної допомоги та перевірки слуху.

Відомо, що "Крушик" є державним підприємством, яке спеціалізується на виробництві оборонної та цивільної техніки. 

На заводі Крушик вибух - що відомо
Завод "Крушик". Фото: Радіо Свобода

Раніше, у серпні 2024 року, на заводі вже ставався вибух, в результаті якого семеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, вчора Росія звинуватила Сербію в прихованому постачанні боєприпасів Україні "всупереч декларованому нейтралітету".

А 22 травня Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з лідером Сербії Александром Вучичем домовився підтримувати тісний зв’язок.

вибух завод Сербія боєприпаси постраждалі
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама