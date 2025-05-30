В Сербии в результате взрыва на оборонном заводе пострадали работники

Завод "Крушик". Фото: соцсети

В Сербии в пятницу, 30 мая, в городе Валева на государственном оборонном предприятии "Крушик" прогремел взрыв. В результате этого пострадали пятеро сотрудников.

Об этом пишет PTC.

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Взрыв на заводе в Сербии

Сегодня около 07:40 на государственном оборонном предприятии "Крушик" произошел взрыв.

По данным предприятия, инцидент произошел во время прессования мощного взрывчатого вещества "пентрит". Всего пострадали пятеро работников: один получил порезы, еще четверо — имеют шум в ушах.

Сейчас всех доставили в местную больницу для медицинской помощи и проверки слуха.

Известно, что "Крушик" является государственным предприятием, которое специализируется на производстве оборонной и гражданской техники.

Завод "Крушик". Фото: Радио Свобода

Ранее, в августе 2024 года, на заводе уже происходил взрыв, в результате которого семь человек получили ранения.

Напомним, вчера Россия обвинила Сербию в скрытой поставке боеприпасов Украине "вопреки декларируемому нейтралитету".

А 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем договорился поддерживать тесную связь.