В Сербии в результате взрыва на оборонном заводе пострадали работники

В Сербии на оборонном заводе произошел взрыв, есть пострадавшие
В Сербии в пятницу, 30 мая, в городе Валева на государственном оборонном предприятии "Крушик" прогремел взрыв. В результате этого пострадали пятеро сотрудников.
Об этом пишет PTC.
Взрыв на заводе в Сербии
Сегодня около 07:40 на государственном оборонном предприятии "Крушик" произошел взрыв.
По данным предприятия, инцидент произошел во время прессования мощного взрывчатого вещества "пентрит". Всего пострадали пятеро работников: один получил порезы, еще четверо — имеют шум в ушах.
Сейчас всех доставили в местную больницу для медицинской помощи и проверки слуха.
Известно, что "Крушик" является государственным предприятием, которое специализируется на производстве оборонной и гражданской техники.
Ранее, в августе 2024 года, на заводе уже происходил взрыв, в результате которого семь человек получили ранения.
Напомним, вчера Россия обвинила Сербию в скрытой поставке боеприпасов Украине "вопреки декларируемому нейтралитету".
А 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем договорился поддерживать тесную связь.
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