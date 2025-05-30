Росія звинуватила Сербію у продажі зброї ЗСУ, а росіяни не хочуть вважати сербів братушками

Президент Сербії Александр Вучич. Фото: Reuters

Белград організував завуальоване постачання боєприпасів Києву всупереч декларованому владою Сербії нейтралітету. Постачання в Україну здійснюються з використанням "фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників".

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву Службі зовнішньої розвідки РФ.

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У СЗР охарактеризували таке постачання зброї як "конвеєр смерті" щодо російських військових і мирних жителів. За даними розвідки окупантів, йдеться про "сотні тисяч снарядів" для реактивної артилерії й гаубиць, а також "мільйони патронів" для вогнепальної зброї.

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Постачання в Україну здійснюється з використанням "фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників", серед яких, зокрема, — Чехія, Польща і Болгарія, а також держави Африки. У схемі залучені найбільші компанії оборонного комплексу Сербії, вважають у службі.

Реакція соцмереж РФ та Вучича

У Росії ця новина швидко розлетілась по Telegram-каналах. Мешканці РФ обурені і їхні вислови через цензуру на лайку неможливо передати. Все зводиться до того, що "серби продались і тепер вони не братушки".

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Одні з небагатьох не матірних коментарів в пабліках росіян. Фото: Скриншот

Сербський президент Александр Вучич вже заявив, що Белград перевірить усі договори про постачання зброї від сербських компаній і розірве угоди, пов'язані з Україною. Водночас Вучич наголосив, що у ВПК Сербії працюють 25 тис. осіб, і фабрики мають працювати.

"Куди нам експортувати зброю, якщо не можна відправляти ні в Африку, ні в ЄС, ні в США? Ми працюємо заради Сербії", — підкреслив президент.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Вони домовилися підтримувати тісний зв’язок.

Тим часом стало відомо, що Китай різко зупинив продаж дронів Mavic Україні та європейським країнам, але продовжує нарощування постачання для Росії. Цей безпілотник важливий як для спостереження, так і для атаки ворога.