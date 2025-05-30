Россия обвинила Сербию в продаже оружия ВСУ, а россияне не хотят считать сербов братушками

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Reuters

Белград организовал завуалированные поставки боеприпасов Киеву вопреки декларируемому властями Сербии нейтралитету. Поставки в Украину осуществляются с использованием "фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление Службы внешней разведки РФ.

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В СВР охарактеризовали такие поставки оружия как "конвейер смерти" в отношении российских военных и мирных жителей. По данным разведки оккупантов, речь идет о "сотнях тысяч снарядов" для реактивной артиллерии и гаубиц, а также "миллионах патронов" для огнестрельного оружия.

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Поставка в Украину осуществляется с использованием "фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников", среди которых, в частности, - Чехия, Польша и Болгария, а также государства Африки. В схеме вовлечены крупнейшие компании оборонного комплекса Сербии, считают в службе.

Реакция соцсетей РФ и Вучича

В России эта новость быстро разлетелась по Telegram-каналам. Жители РФ возмущены и их высказывания из-за цензуры на ругань невозможно передать. Все сводится к тому, что "сербы продались и теперь они не братушки".

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Одни из немногих не матерных комментариев в пабликах россиян. Фото: Скриншот

Сербский президент Александр Вучич уже заявил, что Белград проверит все договоры о поставках оружия от сербских компаний и разорвет соглашения, связанные с Украиной. При этом Вучич подчеркнул, что в ВПК Сербии работают 25 тыс. человек, и фабрики должны работать.

"Куда нам экспортировать оружие, если нельзя отправлять ни в Африку, ни в ЕС, ни в США? Мы работаем ради Сербии", — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Они договорились поддерживать тесную связь.

Между тем стало известно, что Китай резко остановил продажу дронов Mavic Украине и европейским странам, но продолжает наращивание поставок для России. Этот беспилотник важен как для наблюдения, так и для атаки врага.