Китай відмовив Україні в дронах — поставки РФ продовжуються

Військовий працює з дронами на фронті. Фото: REUTERS

Китай різко зупинив продаж дронів Mavic Україні та європейським країнам, але продовжує нарощування постачання для Росії. Цей безпілотник важливий як для спостереження, так і для атаки ворога.

Про це пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами розповів, що Китай майже заблокував постачання дронів Mavic для України та країн Європи, тоді як РФ продовжує мати до них доступ.

"Китайський Mavic відкритий для росіян і закритий для українців. Тому, коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай "рускім" — а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі. А для росіян є така можливість", — цитує Зеленського агентство.

Зазначається, що Mavic — популярний дрон, який дуже корисний на фронті. Він не лише використовується для аерофотозйомки, а й може перевозити вибухівку.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО назвав три держави, які допомагають Росії, і в цьому списку є Китай. Країна є "ключовим посередником" війни.

Крім того, в ГУР повідомили, що Китай постачає Росії обладнання та матеріали, які ворог використовує у військово-промисловому комплексі.