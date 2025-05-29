Китай отказал Украине в дронах — поставки РФ продолжаются

Китай прекратил продажу дронов Украине, но поставляет их РФ — СМИ
Китай резко остановил продажу дронов Mavic Украине и европейским странам, но продолжает наращивание поставок для России. Этот беспилотник важен как для наблюдения, так и для атаки врага.
Об этом пишет Bloomberg.
Китай прекратил продажу дронов Украине
Издание отмечает, что президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами рассказал, что Китай почти заблокировал поставки дронов Mavic для Украины и стран Европы, тогда как РФ продолжает иметь к ним доступ.
"Китайский Mavic открыт для россиян и закрыт для украинцев. Поэтому, когда, например, говорят, помогает ли Китай "русским" — а как оценить такие шаги? Они поставляют им? Нет. Они просто это закрыли для Европы и для Украины в том числе. А для россиян есть такая возможность", — цитирует Зеленского агентство.
Отмечается, что Mavic — популярный дрон, который очень полезен на фронте. Он не только используется для аэрофотосъемки, но и может перевозить взрывчатку.
Напомним, ранее генсек НАТО назвал три государства, которые помогают России, и в этом списке есть Китай. Страна является "ключевым посредником" войны.
Кроме того, в ГУР сообщили, что Китай поставляет России оборудование и материалы, которые враг использует в военно-промышленном комплексе.
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