МЗС Саудівської Аравії підтвердило переговори США та України 10 березня

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Українська делегація та представники Сполучених Штатів Америки у понеділок, 10 травня, зустрінуться в Саудівській Аравії. Перемовини відбудуться у місті Джидда на Червоному морі.

Про це повідомила пресслужба МЗС Саудівської Аравії у п'ятницю, 7 березня.

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Так, МЗС країни підтвердило проведення перемовин між США та Україною 10 березня та уточнило, що зустріч відбудеться в Джидді.

"Міністерство закордонних справ підтверджує постійні зусилля королівства щодо досягнення тривалого миру для припинення української кризи", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що перемовини між делегаціями США та Росії у лютому також відбулися у Саудівській Аравії, у місті Ер-Ріяді.

Нагадаємо, 10 березня Зеленський поїде з робочим візитом до Саудівської Аравії, де планує зустрітись зі Спадкоємним принцом.

А речник МЗС Георгій Тихий уточнив, що США та Україна обговорять важливі питання, зокрема шлях до миру.