Трамп вважає, що Україна та РФ обов'язково підпишуть мирну угоду, адже в обох сторін немає іншого вибору

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Виступаючи перед пресою у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що і Україна і Росія хочуть підписати мирну угоду про припинення війни. Американський президент вважає, що в обох сторін просто немає іншого виходу.

Про це повідомляє канал Fox News.

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На думку президента США, саме укладання мирної угоди є ціллю обох сторін. Трамп зазначив, що у Росії та України немає іншого вибору, ніж зробити це.

"Мені здається, що Україна, хоче укласти мирову угоду, тому що я не вважаю, що вона має вибір. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що в якийсь інший спосіб, який тільки я знаю, вони не мають вибору", — сказав Трамп журналістам.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про істотні успіхи у врегулюванні російсько-української війни, досягнуті за останні дні як з українською, так і з російською сторонами. Він висловив бажання сприяти примиренню між двома країнами та уникнути ескалації ситуації, яка може призвести до застосування ядерної зброї.

Також Дональд Трамп висловив свою позицію щодо можливого депортування українців з території США. Він повідомив, що остаточне рішення буде ухвалене в найближчі терміни.