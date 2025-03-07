Трамп считает, что Украина и РФ обязательно подпишут мирное соглашение, ведь у обеих сторон нет другого выбора

У них нет выхода — Трамп о переговорах РФ и Украины
Выступая перед прессой в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что и Украина и Россия хотят подписать мирное соглашение о прекращении войны. Американский президент считает, что у обеих сторон просто нет другого выхода.
Об этом сообщает канал Fox News.
Что конкретно заявил Трамп
По мнению президента США, именно заключение мирного соглашения является целью обеих сторон. Трамп отметил, что у России и Украины нет другого выбора, чем сделать это.
"Мне кажется, что Украина, хочет заключить мировое соглашение, потому что я не считаю, что она имеет выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить соглашение, потому что каким-то другим способом, который только я знаю, они не имеют выбора", — сказал Трамп журналистам.
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о существенных успехах в урегулировании российско-украинской войны, достигнутые за последние дни как с украинской, так и с российской сторонами. Он выразил желание способствовать примирению между двумя странами и избежать эскалации ситуации, которая может привести к применению ядерного оружия.
Также Дональд Трамп выразил свою позицию относительно возможной депортации украинцев с территории США. Он сообщил, что окончательное решение будет принято в ближайшие сроки.
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