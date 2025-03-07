Трамп считает, что Украина и РФ обязательно подпишут мирное соглашение, ведь у обеих сторон нет другого выбора

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Выступая перед прессой в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что и Украина и Россия хотят подписать мирное соглашение о прекращении войны. Американский президент считает, что у обеих сторон просто нет другого выхода.

Об этом сообщает канал Fox News.

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Что конкретно заявил Трамп

По мнению президента США, именно заключение мирного соглашения является целью обеих сторон. Трамп отметил, что у России и Украины нет другого выбора, чем сделать это.

"Мне кажется, что Украина, хочет заключить мировое соглашение, потому что я не считаю, что она имеет выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить соглашение, потому что каким-то другим способом, который только я знаю, они не имеют выбора", — сказал Трамп журналистам.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о существенных успехах в урегулировании российско-украинской войны, достигнутые за последние дни как с украинской, так и с российской сторонами. Он выразил желание способствовать примирению между двумя странами и избежать эскалации ситуации, которая может привести к применению ядерного оружия.

Также Дональд Трамп выразил свою позицию относительно возможной депортации украинцев с территории США. Он сообщил, что окончательное решение будет принято в ближайшие сроки.