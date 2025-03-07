МИД Саудовской Аравии подтвердил переговоры США и Украины 10 марта

В Саудовской Аравии подтвердили встречу США и Украины
Украинская делегация и представители Соединенных Штатов Америки в понедельник, 10 мая, встретятся в Саудовской Аравии. Переговоры состоятся в городе Джидда на Красном море.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Саудовской Аравии в пятницу, 7 марта.
Переговоры Украины и США
Так, МИД страны подтвердил проведение переговоров между США и Украиной 10 марта и уточнил, что встреча состоится в Джидде.
"Министерство иностранных дел подтверждает постоянные усилия королевства по достижению длительного мира для прекращения украинского кризиса", — говорится в сообщении.
Отметим, что переговоры между делегациями США и России в феврале также состоялись в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияде.
Напомним, 10 марта Зеленский поедет с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с Наследным принцем.
А представитель МИД Георгий Тихий уточнил, что США и Украина обсудят важные вопросы, в частности путь к миру.
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