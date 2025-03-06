Переговори України і США у Саудівській Аравії — Зеленський пояснив, як усе відбуватиметься

Зеленський підтвердив зустріч делегацій України та США
Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Візит запланований на 10 березня.
Про те, як усе відбуватиметься, глава держави розповів у своєму дописі у Telegram.
Переговори України та США
За словами Зеленського, у Саудівській Аравії він планує зустрітись зі Спадкоємним принцом. А українська делегація працюватиме з партнерами зі США.
"Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами", — сказав президент.
Глава держави підкреслив, що саме Україна зараз найбільше зацікавлена в сталому мирі.
"Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, кореспондентка Білого дому Жакі Генріх повідомила, що нові переговори між США та Україною відбудуться в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.
Водночас російський диктатор Володимир Путін цинічно висловився стосовно позиції у майбутніх переговорах з Україною про завершення війни.
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