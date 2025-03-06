Переговори України і США у Саудівській Аравії — Зеленський пояснив, як усе відбуватиметься

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Візит запланований на 10 березня.

Про те, як усе відбуватиметься, глава держави розповів у своєму дописі у Telegram.

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За словами Зеленського, у Саудівській Аравії він планує зустрітись зі Спадкоємним принцом. А українська делегація працюватиме з партнерами зі США.

"Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами", — сказав президент.

Глава держави підкреслив, що саме Україна зараз найбільше зацікавлена в сталому мирі.

"Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, кореспондентка Білого дому Жакі Генріх повідомила, що нові переговори між США та Україною відбудуться в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.

Водночас російський диктатор Володимир Путін цинічно висловився стосовно позиції у майбутніх переговорах з Україною про завершення війни.