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Путін зробив цинічну заяву щодо переговорів про завершення війни

6 березня 2025 18:22
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ не збирається поступатися — Путін про переговори з Україною
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Росії Володимир Путін висловився стосовно позиції у майбутніх переговорах з Україною про завершення війни. За його словами, Росії "нічого чужого не треба", але й він "не буде поступатися".

Про це пишуть російські ЗМІ у четвер, 6 березня.

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"Росії потрібен такий варіант миру, який її влаштовує і забезпечить її спокій на історичну перспективу", — сказав Путін.

Водночас він заявив, що Росії "не потрібно нічого чужого", але й "своє" країна не віддасть. Йдеться про тимчасово окуповані території України. 

"Росія не збирається нікому поступатися в ситуації щодо України", — наголосив російський диктатор.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував організацію переговорів лідерів Росії, України та США в Мінську.

А прем'єр-міністр Британії Кір Стармер в інтерв'ю BBC заявив, що не довіряє Путіну. Він вважає, що за будь-якої можливості російський президент знову розпочне війну.

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