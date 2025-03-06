РФ не собирается уступать - Путин о переговорах с Украиной

Путин сделал циничное заявление о переговорах о завершении войны
Президент России Владимир Путин высказался относительно позиции в будущих переговорах с Украиной о завершении войны. По его словам, России "ничего чужого не надо", но и он "не будет уступать".
Об этом пишут российские СМИ в четверг, 6 марта.
Переговоры о завершении войны в Украине
"России нужен такой вариант мира, который ее устраивает и обеспечит ее спокойствие на историческую перспективу", — сказал Путин.
При этом он заявил, что России "не нужно ничего чужого", но и "свое" страна не отдаст. Речь идет о временно оккупированных территориях Украины.
"Россия не собирается никому уступать в ситуации по Украине", — подчеркнул российский диктатор.
Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил организацию переговоров лидеров России, Украины и США в Минске.
А премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью BBC заявил, что не доверяет Путину. Он считает, что при любой возможности российский президент снова начнет войну.
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