РФ не собирается уступать - Путин о переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин высказался относительно позиции в будущих переговорах с Украиной о завершении войны. По его словам, России "ничего чужого не надо", но и он "не будет уступать".

Об этом пишут российские СМИ в четверг, 6 марта.

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"России нужен такой вариант мира, который ее устраивает и обеспечит ее спокойствие на историческую перспективу", — сказал Путин.

При этом он заявил, что России "не нужно ничего чужого", но и "свое" страна не отдаст. Речь идет о временно оккупированных территориях Украины.

"Россия не собирается никому уступать в ситуации по Украине", — подчеркнул российский диктатор.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил организацию переговоров лидеров России, Украины и США в Минске.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью BBC заявил, что не доверяет Путину. Он считает, что при любой возможности российский президент снова начнет войну.