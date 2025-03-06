Переговори між Україною та США відбудуться 11 березня в Саудівській Аравії

Переговори між США та Україною. Ілюстративне фото: ОП

Нові переговори між США та Україною відбудуться в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня. Зустріч пройде у столиці країни Ер-Ріяді.

Про це повідомила кореспондентка Білого дому Жакі Генріх в соцмережі Х.

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Генріх заявила, що США на переговорах представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та радник Майкл Волц.

Від України на переговорах буде, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Рубіо, Віткофф, Вольц у вівторок вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема з Єрмаком", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Генріх в Х

Водночас, президент Росії Володимир Путін цинічно висловився стосовно позиції у майбутніх переговорах з Україною про завершення війни.

А спеціальний представник щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть перезавантажити відносини з РФ.