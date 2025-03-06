Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Журналіст Білого дому назвав дату переговорів між США й Україною arrow

Журналіст Білого дому назвав дату переговорів між США й Україною

6 березня 2025 19:14
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори між Україною та США відбудуться 11 березня в Саудівській Аравії
Переговори між США та Україною. Ілюстративне фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Нові переговори між США та Україною відбудуться в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня. Зустріч пройде у столиці країни Ер-Ріяді.

Про це повідомила кореспондентка Білого дому Жакі Генріх в соцмережі Х.

Читайте також:

Переговори між США та Україною

Генріх заявила, що США на переговорах представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та радник Майкл Волц.

Від України на переговорах буде, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Рубіо, Віткофф, Вольц у вівторок вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема з Єрмаком", — йдеться у повідомленні.

Зустріч у Саудівській Аравії
Повідомлення Генріх в Х

Водночас, президент Росії Володимир Путін цинічно висловився стосовно позиції у майбутніх переговорах з Україною про завершення війни. 

А спеціальний представник щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть перезавантажити відносини з РФ.

США Андрій Єрмак переговори Україна Саудівська Аравія Майкл Волтц Марко Рубіо
Реклама
Реклама
Реклама