Переговоры между Украиной и США состоятся 11 марта в Саудовской Аравии

Переговоры между США и Украиной. Иллюстративное фото: ОП

Новые переговоры между США и Украиной состоятся в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта. Встреча пройдет в столице страны Эр-Рияде.

Об этом сообщила корреспондент Белого дома Жаки Генрих в соцсети Х.

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Переговоры между США и Украиной

Генрих заявила, что США на переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и советник Майкл Уолтц.

От Украины на переговорах будет, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Рубио, Уиткофф, Уолтц во вторник отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в частности с Ермаком", — говорится в сообщении.

Сообщение Генрих в Х

В то же время президент России Владимир Путин цинично высказался относительно позиции в будущих переговорах с Украиной о завершении войны.

А специальный представитель по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят перезагрузить отношения с РФ.