Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — Зеленский объяснил, как все будет происходить

Зеленский подтвердил встречу делегаций Украины и США
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию. Визит запланирован на 10 марта.
О том, как все будет происходить, глава государства рассказал в своем сообщении в Telegram.
Переговоры Украины и США
По словам Зеленского, в Саудовской Аравии он планирует встретиться с наследным принцем. А украинская делегация будет работать с партнерами из США.
"На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем. После того моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что именно Украина сейчас больше всего заинтересована в устойчивом мире.
"Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — подытожил Зеленский.
Напомним, корреспондент Белого дома Жаки Генрих сообщила, что новые переговоры между США и Украиной состоятся в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта.
В то же время российский диктатор Владимир Путин цинично высказался относительно позиции в будущих переговорах с Украиной о завершении войны.
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