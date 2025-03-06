Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — Зеленский объяснил, как все будет происходить

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию. Визит запланирован на 10 марта.

О том, как все будет происходить, глава государства рассказал в своем сообщении в Telegram.

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По словам Зеленского, в Саудовской Аравии он планирует встретиться с наследным принцем. А украинская делегация будет работать с партнерами из США.

"На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем. После того моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что именно Украина сейчас больше всего заинтересована в устойчивом мире.

"Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — подытожил Зеленский.

Напомним, корреспондент Белого дома Жаки Генрих сообщила, что новые переговоры между США и Украиной состоятся в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта.

В то же время российский диктатор Владимир Путин цинично высказался относительно позиции в будущих переговорах с Украиной о завершении войны.