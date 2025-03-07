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У МЗС назвали порядок денний на переговорах України зі США

7 березня 2025 14:26
Карина Приходько - Редактор
Переговори України і США — МЗС назвало порядок денний
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС
Карина Приходько - Редактор

Україна та США наступного тижня проведуть переговори у Саудівській Аравії. Сторони хочуть обговорити важливі питання, зокрема шлях до миру.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, 7 березня. 

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Тихий розповів, що під час зустрічі України з представниками США у Саудівській Аравії сторони обговорять такі питання:

  • українсько-американські двосторонні відносини;
  • стратегічне партнерство та його подальший розвиток;
  • шлях до миру.

Водночас, відповідаючи на питання про те, чи будуть на переговорах росіяни, речник МЗС відповів, що Україні про це нічого невідомо. 

"Ми такої жодної інформації не отримували і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни", — додав Тихий. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що переговори України та США відбудуться 11 березня у Саудівській Аравії. 

Також ми писали, що керівник НАТО Марк Рютте оцінив результати переговорів США та України. Він сподівається на хороший результат, але робить обережну оцінку.

США переговори МЗС Україна війна в Україні
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