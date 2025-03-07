Переговори України і США — МЗС назвало порядок денний

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Україна та США наступного тижня проведуть переговори у Саудівській Аравії. Сторони хочуть обговорити важливі питання, зокрема шлях до миру.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, 7 березня.

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Тихий розповів, що під час зустрічі України з представниками США у Саудівській Аравії сторони обговорять такі питання:

українсько-американські двосторонні відносини;

стратегічне партнерство та його подальший розвиток;

шлях до миру.

Водночас, відповідаючи на питання про те, чи будуть на переговорах росіяни, речник МЗС відповів, що Україні про це нічого невідомо.

"Ми такої жодної інформації не отримували і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни", — додав Тихий.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що переговори України та США відбудуться 11 березня у Саудівській Аравії.

Також ми писали, що керівник НАТО Марк Рютте оцінив результати переговорів США та України. Він сподівається на хороший результат, але робить обережну оцінку.