Переговоры Украины и США — МИД назвало повестку дня

В МИД назвали повестку дня на переговорах Украины с США
Украина и США на следующей неделе проведут переговоры в Саудовской Аравии. Стороны хотят обсудить важные вопросы, в частности, путь к миру.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 7 марта.
Переговоры Украины и США — повестка дня
Тихий рассказал, что во время встречи Украины с представителями США в Саудовской Аравии, стороны обсудят следующие вопросы:
- украинско-американские двусторонние отношения;
- стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие;
- путь к миру.
В то же время отвечая на вопрос о том, будут ли на переговорах россияне, спикер МИД ответил, что Украине об этом ничего неизвестно.
"Мы такой никакой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", — добавил Тихий.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что переговоры Украины и США состоятся 11 марта в Саудовской Аравии.
Также мы писали, что руководитель НАТО Марк Рютте оценил результаты переговоров США и Украины. Он надеется на хороший результат, но делает осторожную оценку.
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