Переговоры Украины и США — МИД назвало повестку дня

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Украина и США на следующей неделе проведут переговоры в Саудовской Аравии. Стороны хотят обсудить важные вопросы, в частности, путь к миру.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 7 марта.

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Тихий рассказал, что во время встречи Украины с представителями США в Саудовской Аравии, стороны обсудят следующие вопросы:

украинско-американские двусторонние отношения;

стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие;

путь к миру.

В то же время отвечая на вопрос о том, будут ли на переговорах россияне, спикер МИД ответил, что Украине об этом ничего неизвестно.

"Мы такой никакой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", — добавил Тихий.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что переговоры Украины и США состоятся 11 марта в Саудовской Аравии.

Также мы писали, что руководитель НАТО Марк Рютте оценил результаты переговоров США и Украины. Он надеется на хороший результат, но делает осторожную оценку.