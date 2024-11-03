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У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок

3 листопада 2024 12:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Вантажний потяг зійшов з рейок у Башкортостані 3 листопада
Вагони зійшли з рейок. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У російській республіці Башкортостан у неділю, 3 листопада, зійшов з рейок вантажний потяг. Постраждали понад 20 вагонів з вугіллям.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За даними місцевої прокуратури, у Башкирії на ділянці колії Іглино — Дема цієї ночі з рейок зійшли понад 20 вагонів із вугіллям.

Відомо, що внаслідок події ніхто не постраждав, обставини події встановлюються.

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Скриншот допису

Нагадаємо, під Москвою сталася пожежа на одному з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ. Йдеться про завод "Електроізоліт".

Також ми писали, що внаслідок влучання дрона у Воронежі спалахнули два спиртзаводи, також горів ринок на площі 800 кв. 

війна в Україні вугілля Росія потяг

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