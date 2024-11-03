Вантажний потяг зійшов з рейок у Башкортостані 3 листопада

У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок
У російській республіці Башкортостан у неділю, 3 листопада, зійшов з рейок вантажний потяг. Постраждали понад 20 вагонів з вугіллям.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Потяг зійшов з рейок
За даними місцевої прокуратури, у Башкирії на ділянці колії Іглино — Дема цієї ночі з рейок зійшли понад 20 вагонів із вугіллям.
Відомо, що внаслідок події ніхто не постраждав, обставини події встановлюються.
Нагадаємо, під Москвою сталася пожежа на одному з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ. Йдеться про завод "Електроізоліт".
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