Вантажний потяг зійшов з рейок у Башкортостані 3 листопада

Вагони зійшли з рейок. Фото: росЗМІ

У російській республіці Башкортостан у неділю, 3 листопада, зійшов з рейок вантажний потяг. Постраждали понад 20 вагонів з вугіллям.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За даними місцевої прокуратури, у Башкирії на ділянці колії Іглино — Дема цієї ночі з рейок зійшли понад 20 вагонів із вугіллям.

Відомо, що внаслідок події ніхто не постраждав, обставини події встановлюються.

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Нагадаємо, під Москвою сталася пожежа на одному з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ. Йдеться про завод "Електроізоліт".

Також ми писали, що внаслідок влучання дрона у Воронежі спалахнули два спиртзаводи, також горів ринок на площі 800 кв.