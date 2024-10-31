У Москві засудили студента, який знімав військкомат

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: IStock

У Москві судили студента, який знімав на відео будівлю військкомату. Йому призначили 16 років ув'язнення у колонії.

Про це пишуть російські ЗМІ у четвер, 31 жовтня.

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Знімав військкомат на відео

23-річного студента у Москві звинуватили у зйомці військкомату, "навчанні тероризму" і підготовці до теракту.

Відомо, що хлопця затримали рік тому, коли він знімав військкомат — у телефоні були виявлені відповідні відеозаписи та фото з "українською атрибутикою".

Також там знайшли довідники з інструкцією вибухової справи, а в щоденнику — схему створення коктейлю Молотова. Натомість він заявив, що знімав розклад, бо планував прийти туди для постановки на облік.

Затриманий студент. Фото: росЗМІ

На суді хлопець розповів, що під час затримання правоохоронці його побили й надягнули мішок на голову.

Нагадаємо, окупаційна влада Запорізької області закриває дорогу з Бердянська до Токмака. Так окупанти готуються до наступу в регіоні.

Також російські загарбники активізували примусову мобілізацію чоловіків на ТОТ, влаштовуючи облави.