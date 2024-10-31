В Москве осудили студента, снимавшего военкомат

Суд принял решение. Иллюстративное фото: IStock

В Москве судили студента, снимавшего на видео здание военкомата. Ему назначили 16 лет заключения в колонии.

Об этом пишут российские СМИ в четверг, 31 октября.

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Снимал военкомат на видео

23-летний студент в Москве был обвинен в съемке военкомата, "обучении терроризму" и подготовке к теракту.

Известно, что парень был задержан год назад, когда снимал военкомат — в телефоне были обнаружены соответствующие видеозаписи и фото с "украинской атрибутикой".

Также там нашли справочники с инструкцией взрывного дела, а в дневнике — схему создания коктейля Молотова. В ответ он заявил, что снимал расписание, потому что планировал прийти туда для постановки на учет.

Задержанный студент. Фото: росСМИ

На суде он рассказал, что во время задержания правоохранители его избили и надели мешок на голову.

Напомним, оккупационные власти Запорожской области закрывают дорогу из Бердянска в Токмак. Так оккупанты готовятся к наступлению в регионе.

Также российские захватчики активизировали принудительную мобилизацию мужчин на ВОТ, устраивая облавы.