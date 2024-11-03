Грузовой поезд сошел с рельсов в Башкортостане 3 ноября

В России более 20 вагонов с углем сошли с рельсов
В российской республике Башкортостан в воскресенье, 3 ноября, сошел с рельсов грузовой поезд. Пострадали более 20 вагонов с углем.
Об этом пишут российские СМИ.
Поезд сошел с рельсов
По данным местной прокуратуры, в Башкирии на участке пути Иглино — Дема в эту ночь с рельсов сошли более 20 вагонов с углем.
Известно, что в результате происшествия никто не пострадал, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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