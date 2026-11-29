Пожежа у російському Тольятті. Фото: t.me/exilenova_plus Колаж: Новини.LIVE

У Росії у ніч проти 29 листопада лунали потужні вибухи. Повідомляється, що під атакою були промислові райони Тольятті та Нижньокамська. Внаслідок ударів спалахнули пожежі.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

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Вибухи в Росії 29 листопада

Цієї ночі атаковано завод "Тольяттікаучук" у Тольятті Самарської області. Підприємство спеціалізується на випуску синтетичного каучуку та продуктів нафтохімії. Сировину використовують у виробництві шин для військової техніки, а також деталей для бронемашин і літаків, компонентів ракетного палива. Внаслідок ударів сталася масштабна пожежа.

Пожежа на заводі "Тольяттікаучук". Фото: t.me/supernova_plus

Також повідомляється про атаку на Московську область, промислову зону Нижньокамська та, ймовірно, полігон "Капустин Яр".

Росіяни пишуть, що на Московську область летіло 542 безпілотники. Мер російської столиці стверджує нібито про успішну роботу ППО.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на розвідку Великої Британії, упродовж листопада українські воїни тричі завдавали ударів по Керченському мосту, внаслідок чого є значні пошкодження. Також обмеження руху на інших мостах позначилися на діяльності російського порту в Азовському морі. Це створило додаткові обмеження для морської логістики противника.

А у ніч проти 28 листопада дрони атакували обʼєкти нафтової інфраструктури Росії. Під ударами опинилися Новошахтинський нафтопереробний завод та лінійна виробнича-диспетчерська станція "Самара".