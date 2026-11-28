Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Росії у ніч проти 28 листопада лунали потужні вибухи. Дрони атакували обʼєкти нафтової інфраструктури противника. Зокрема, йдеться про Новошахтинський нафтопереробний завод та лінійну виробничу-диспетчерську станцію "Самара".

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

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Вибухи в Росії 28 листопада

Нафтові обʼєкти РФ знову потрапили під удар дронів. НПЗ розташований у місті Новошахтинськ Ростовської області, а ЛВДС — у Самарській області поблизу селища Просвєт.

Пожежа на ЛВДС "Самара" 28 листопада. Фото: t.me/exilenova_plus

Внаслідок ударів безпілотників спалахнули масштабні пожежі.

Пожежа на Новошахтинському НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

Попри ураження росіяни завляють про "успішну" роботи протиповітряної оборони. Зокрема, противник заявляє про знищення 50 дронів у Ростовській області.

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Як писали Новини.LIVE, 27 листопада в місті Єфремов Тульської області після атаки БпЛА пролунав вибух на заводі синтетичного каучуку. Підприємство постачає російському ВПК полімерні матеріали для виробництва твердого ракетного пального.

А у ніч проти 26 листопада українські далекобійні дрони вдруге уразили нафтопереробний завод "Славянск-ЭКО" у Краснодарському краї. Внаслідок атаки сталася пожежа та є пошкодження.