Спалах в небі на території РФ. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що в ніч проти 26 листопада українські далекобійні БпЛА вдруге уразили нафтопереробний завод "Славянск-ЭКО" у Краснодарському краї РФ. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа, виробничі потужності, резервуари та трубопроводи зазнали пошкоджень.

Про це повідомило Головне управління розвідки, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про повторну атаку по НПЗ на Кубані

ГУР зазначило, що удар по НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані був особливою операцією, адже підприємство атакували повторно. На момент нового удару підприємство ще відновлювалося після попередніх уражень.

Окремо українська розвідка зазначила, що об'єкт працював на забезпечення потреб російської армії.

"НПЗ потужністю до 5,2 мільйона тонн переробки нафти на рік виробляє бензин, дизель і мазут, які Росія використовує, зокрема, для забезпечення своєї армії", — йдеться у джерелі.

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Головне управління розвідки заначило, що повторний обстріл заводу ускладнить його діяльність та вплине на можливості російського війська.

Допис ГУР. Скриншот: Facebook

Ми писали, що у ніч проти 26 листопада Сили оборони України уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі та лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Субханкулово". Пошкоджені об'єкти відіграють важливу роль у забезпеченні армії РФ.

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України повідомила, що в ніч проти 25 листопада Сили оборони завдали ударів по Куйбишевському та Сизранському НПЗ. Обидва об'єкти мають важливе значення для забезпечення армії РФ пальним.