Дрони атакували нафтообʼєкти в Росії: масштабні пожежі
У Росії у ніч проти 26 листопада лунали потужні вибухи. Повідомляється, що дрони атакували нафтові обʼєкти. Зокрема, під ударом опинився Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали, передає Новини.LIVE.
Дрони атакували Росію
За інформацією моніторингових каналів, цієї ночі дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Субханкулово", що розташована у Туймазинському районі Башкортостану, а також Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі.
Зазначимо, що ЛПДС "Субханкулово" — важливий вузол російської нафтотранспортної системи, що належить до структури "Транснефть — Урал".
Станція забезпечує приймання, накопичення та перекачування нафти із Західного Сибіру й Поволжя до російських НПЗ та експортних трубопроводів.
А Куйбишевський нафтопереробний завод — одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Самарської області РФ. Завод належить до структури державної компанії "Роснефть". Його проєктна потужність оцінюється у 7-8,8 млн тонн нафти щороку.
КНПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні пальним Центрального та Південного військових округів армії РФ.
У Міноборони держави-терористки вже заявили про нібито знищення 343 дронів.
Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 25 листопада дрони атакували Росію, внаслідок чого сталися пожежі на Сизранському та Куйбишевському нафтопереробних заводах. Крім того, сталися перебої зі світлом.
А нещодавно український лідер Володимир Зеленський повідомив, що СБУ разом з Силами оборони затопили один із найновіших російських корветів "Меркурій" та вертоліт Ка-27. Також вдалося уразити суховантаж MV ANGARA.