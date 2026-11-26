Пожежа на ЛПДС "Субханкулово". Фото: t.me/exilenova_plus

У Росії у ніч проти 26 листопада лунали потужні вибухи. Повідомляється, що дрони атакували нафтові обʼєкти. Зокрема, під ударом опинився Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

Реклама

Дрони атакували Росію

За інформацією моніторингових каналів, цієї ночі дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Субханкулово", що розташована у Туймазинському районі Башкортостану, а також Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі.

Пожежа на ЛПДС "Субханкулово" внаслідок атаки БпЛА. Фото: t.me/supernova_plus

Зазначимо, що ЛПДС "Субханкулово" — важливий вузол російської нафтотранспортної системи, що належить до структури "Транснефть — Урал".

Наслідки атаки дронів на ЛПДС "Субханкулово". Фото: t.me/supernova_plus

Станція забезпечує приймання, накопичення та перекачування нафти із Західного Сибіру й Поволжя до російських НПЗ та експортних трубопроводів.

Читайте також:

А Куйбишевський нафтопереробний завод — одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Самарської області РФ. Завод належить до структури державної компанії "Роснефть". Його проєктна потужність оцінюється у 7-8,8 млн тонн нафти щороку.

Пожежа на КНПЗ. Фото: t.me/supernova_plus

КНПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні пальним Центрального та Південного військових округів армії РФ.

У Міноборони держави-терористки вже заявили про нібито знищення 343 дронів.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 25 листопада дрони атакували Росію, внаслідок чого сталися пожежі на Сизранському та Куйбишевському нафтопереробних заводах. Крім того, сталися перебої зі світлом.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський повідомив, що СБУ разом з Силами оборони затопили один із найновіших російських корветів "Меркурій" та вертоліт Ка-27. Також вдалося уразити суховантаж MV ANGARA.