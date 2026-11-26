Дроны атаковали нефтяные объекты в России: крупные пожары
В России в ночь на 26 ноября раздались мощные взрывы. Сообщается, что дроны атаковали нефтяные объекты. В частности, под ударом оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.
Дроны атаковали Россию
По информации мониторинговых каналов, сегодня ночью дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Субханкулово", расположенную в Туймазинском районе Башкортостана, а также Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре.
Отметим, что ЛПДС "Субханкулово" — важный узел российской нефтотранспортной системы, входящий в структуру "Транснефть — Урал".
Станция обеспечивает приемку, накопление и перекачку нефти из Западной Сибири и Поволжья на российские НПЗ и экспортные трубопроводы.
А Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области РФ. Завод входит в структуру государственной компании "Роснефть". Его проектная мощность оценивается в 7-8,8 млн тонн нефти в год.
КНПЗ играет важную роль в обеспечении топливом Центрального и Южного военных округов армии РФ.
В Минобороны государства-террориста уже заявили о якобы уничтожении 343 дронов.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 ноября дроны атаковали Россию, в результате чего произошли пожары на Сызранском и Куйбышевском нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, произошли перебои с электричеством.
А недавно украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что СБУ совместно с Силами обороны потопили один из новейших российских корветов "Меркурий" и вертолёт Ка-27. Также удалось поразить сухогруз MV ANGARA.