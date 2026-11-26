Пожар на ЛПДС "Субханкулово". Фото: t.me/exilenova_plus

В России в ночь на 26 ноября раздались мощные взрывы. Сообщается, что дроны атаковали нефтяные объекты. В частности, под ударом оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.

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Дроны атаковали Россию

По информации мониторинговых каналов, сегодня ночью дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Субханкулово", расположенную в Туймазинском районе Башкортостана, а также Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре.

Пожар на ЛПДС «Субханкулово» в результате атаки БПЛА. Фото: t.me/supernova_plus

Отметим, что ЛПДС "Субханкулово" — важный узел российской нефтотранспортной системы, входящий в структуру "Транснефть — Урал".

Последствия атаки дронов на ЛПДС "Субханкулово". Фото: t.me/supernova_plus

Станция обеспечивает приемку, накопление и перекачку нефти из Западной Сибири и Поволжья на российские НПЗ и экспортные трубопроводы.

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А Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области РФ. Завод входит в структуру государственной компании "Роснефть". Его проектная мощность оценивается в 7-8,8 млн тонн нефти в год.

Пожар на КНПЗ. Фото: t.me/supernova_plus

КНПЗ играет важную роль в обеспечении топливом Центрального и Южного военных округов армии РФ.

В Минобороны государства-террориста уже заявили о якобы уничтожении 343 дронов.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 ноября дроны атаковали Россию, в результате чего произошли пожары на Сызранском и Куйбышевском нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, произошли перебои с электричеством.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что СБУ совместно с Силами обороны потопили один из новейших российских корветов "Меркурий" и вертолёт Ка-27. Также удалось поразить сухогруз MV ANGARA.