Вспышка в небе на территории РФ. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в ночь на 26 ноября украинские дальнобойные БПЛА во второй раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае РФ. В результате обстрела вспыхнул пожар, производственные мощности, резервуары и трубопроводы получили повреждения.

Об этом сообщило Главное управление разведки, передает Новини.LIVE.

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Что известно о повторной атаке на НПЗ на Кубани

ГУР отметило, что удар по НПЗ в городе Славянск-на-Кубани был особой операцией, ведь предприятие атаковали повторно. На момент нового удара предприятие еще восстанавливалось после предыдущих повреждений.

Отдельно украинская разведка отметила, что объект работал на обеспечение потребностей российской армии.

"НПЗ мощностью до 5,2 миллиона тонн переработки нефти в год производит бензин, дизель и мазут, которые Россия использует, в частности, для обеспечения своей армии", — говорится в источнике.

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Главное управление разведки отметило, что повторный обстрел завода затруднит его деятельность и повлияет на возможности российских войск.

Сообщение ГУР. Скриншот: Facebook

Мы писали, что в ночь на 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре и линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово". Поврежденные объекты играют важную роль в обеспечении армии РФ.

Новини.LIVE сообщали, что Служба безопасности Украины сообщила, в ночь на 25 ноября Силы обороны нанесли удары по Куйбышевскому и Сизранскому НПЗ. Оба объекта имеют важное значение для обеспечения армии РФ топливом.