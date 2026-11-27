Єфремовський завод із виробництва синтетичного каучуку. Фото: росЗМІ

У місті Єфремов Тульської області Росії після атаки безпілотників вранці, 27 листопада, пролунав вибух на заводі синтетичного каучуку. Це підприємство працює з 1933 року і постачає для російського ВПК полімери, з яких виготовляють тверде ракетне пальне, зокрема для балістичних ракет "Іскандер".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі, куди росіяни скаржилися на вибухи в Єфремові.

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Вибух на заводі каучуку в Тульській області

У російському місті Єфремов, що в Тульській області, після атаки безпілотників пролунав вибух на території місцевого заводу синтетичного каучуку.

Підприємство залучене до забезпечення російського військово-промислового комплексу, оскільки випускає сировину, критично важливу для ракетної галузі РФ.

Чим важливий Єфремовський завод для російської армії

ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" працює ще з 1933 року та спеціалізується на випуску різноманітних полімерів і видів каучуку. Проте для військової машини Росії головну цінність становить один конкретний продукт підприємства — гідроксильований полібутадієн.

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OSINT-аналітики підтвердили, що атака була здійснена саме по заводу. Фото: соцмережі

Цей спеціальний полімерний матеріал використовують для виробництва твердого ракетного пального. Зокрема, без нього не обходиться виготовлення палива для балістичних ракет оперативно-тактичного комплексу "Іскандер", якими російська армія регулярно обстрілює Україну.

Єфремовський завод синтетичного каучуку вже неодноразово опинявся під прицілом як важливий об'єкт російського ВПК. Раніше Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтверджував ураження потужностей цього підприємства 24 грудня 2025 року.

Крім того, Сили оборони України повторно завдавали удару по цьому заводу в Тульській області 25 вересня 2026 року в межах операцій зі знищення виробничої бази ракетного палива РФ.

Новини.LIVE повідомляли, що в тилу Росії та на окупованих територіях дедалі частіше фіксують результативні атаки безпілотників по стратегічних об'єктах ворога. Зокрема, у ніч проти 26 листопада далекобійні дрони вдруге поцілили по нафтопереробному заводу "Славянск-ЭКО".

Сьогодні, у ніч проти 27 листопада повітряна тривога та вибухи охопили Санкт-Петербург, Ленінградську область та тимчасово окупований Луганськ, причому наліт безпілотників на російську територію тривав і на ранок.