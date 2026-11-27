Ефремовский завод по производству синтетического каучука. Фото: российские СМИ

В городе Ефремов Тульской области России после атаки беспилотников утром 27 ноября прогремел взрыв на заводе синтетического каучука. Это предприятие работает с 1933 года и поставляет для российского ВПК полимеры, из которых изготавливают твердое ракетное топливо, в частности для баллистических ракет "Искандер".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети, где россияне жаловались на взрывы в Ефремове.

Реклама

Взрыв на заводе каучука в Тульской области

В российском городе Ефремов, что в Тульской области, после атаки беспилотников прогремел взрыв на территории местного завода синтетического каучука.

Предприятие участвует в обеспечении российского военно-промышленного комплекса, поскольку производит сырье, критически важное для ракетной отрасли РФ.

Чем важен Ефремовский завод для российской армии

ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» работает с 1933 года и специализируется на выпуске различных полимеров и видов каучука. Однако для военной машины России главную ценность представляет один конкретный продукт предприятия — гидроксилированный полибутадиен.

Читайте также:

OSINT-аналитики подтвердили, что атака была совершена именно по заводу. Фото: соцсети

OSINT-аналитики подтвердили, что атака была направлена именно на завод. Фото: соцсети

Этот специальный полимерный материал используется для производства твёрдого ракетного топлива. В частности, без него не обходится изготовление топлива для баллистических ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер", которыми российская армия регулярно обстреливает Украину.

Ефремовский завод синтетического каучука уже неоднократно оказывался под прицелом как важный объект российского ВПК. Ранее Генеральный штаб ВСУ официально подтверждал поражение производственных мощностей этого предприятия 24 декабря 2025 года.

Кроме того, Силы обороны Украины повторно нанесли удар по этому заводу в Тульской области 25 сентября 2026 года в рамках операций по уничтожению производственной базы ракетного топлива РФ.

Новини.LIVE сообщали, что в тылу России и на оккупированных территориях всё чаще фиксируются результативные атаки беспилотников по стратегическим объектам врага. В частности, в ночь на 26 ноября дальнобойные дроны во второй раз поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО".

Сегодня, в ночь на 27 ноября, воздушная тревога и взрывы охватили Санкт-Петербург, Ленинградскую область и временно оккупированный Луганск, причем налёт беспилотников на российскую территорию продолжался и утром.