Санкт-Петербург під атакою дронів 27 листопада. Фото: кадр з відео

Сили оборони завдали удару по Єфрємовському каучуковому заводу в Тульській області, у ніч проти 27 листопада. Цей завод виробляє компоненти для балістичних ракет "Іскандер". Паралельно вночі дрони атакували Санкт-Петербург, Ленінградську область і тимчасово окупований Луганськ. Відомо, що наліт дронів в Росії досі триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Удар по стратегічному підприємству в Тульській області

У Тульській області під ураження Сил оборони потрапив Єфрємовський каучуковий завод. Це підприємство безпосередньо залучене до виготовлення вибухових речовин, а також складових для твердого ракетного палива. Зокрема, продукцію заводу використовують для виробництва балістичних ракет "Іскандер".

Вибухи у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області

Неспокійно вночі було і в північно-західному регіоні Росії. Місцеві жителі фіксували вибухи у північній частині Санкт-Петербурга, а також у містах Всеволожськ та Кудрово Ленінградської області.

Де лунали вибухи на території Росії 26 та 27 листопада. Фото: Андрющенко Times

Станом на зараз атака безпілотників на Санкт-Петербург ще триває. Губернатор Ленінградської області Дрозденко відзвітував про нібито збиття 45 безпілотників над територією регіону, проте підтвердити цю інформацію наразі неможливо.

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Крім того, чиновник повідомив про тимчасове перекриття руху Ладозьким мостом, запевнивши, що споруда "не постраждала".

Атака на об'єкти окупантів у Луганську

Окрім російських регіонів, під ударами безпілотників опинилися військові цілі на тимчасово окупованій частині Луганщини. Вибухи зафіксували безпосередньо в окупованому Луганську, де відпрацювали по об'єктах російських загарбників.

Новини.LIVE повідомляли, що українські безпілотники систематично б'ють по російській нафтовій інфраструктурі та військових аеродромах у тилу РФ. Зокрема, у ніч проти 26 листопада далекобійні дрони вдруге атакували нафтопереробний завод "Славянск-ЭКО" у Краснодарському краї. На підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено резервуари, трубопроводи та виробничі потужності. Тієї ж ночі вибухи пролунали й у Самарі, де безпілотники поцілили по Куйбишевському НПЗ.

Окрім нафтопереробних заводів, під ударом були й інші стратегічні об’єкти агресора. Раніше атаки зазнали нафтова станція "Субханкулово" та військовий аеродром "Мариновка" у Волгоградській області.