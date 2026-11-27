Дрони атакували Петербург, Ленінградську область і завод у Тулі
Сили оборони завдали удару по Єфрємовському каучуковому заводу в Тульській області, у ніч проти 27 листопада. Цей завод виробляє компоненти для балістичних ракет "Іскандер". Паралельно вночі дрони атакували Санкт-Петербург, Ленінградську область і тимчасово окупований Луганськ. Відомо, що наліт дронів в Росії досі триває.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.
Удар по стратегічному підприємству в Тульській області
У Тульській області під ураження Сил оборони потрапив Єфрємовський каучуковий завод. Це підприємство безпосередньо залучене до виготовлення вибухових речовин, а також складових для твердого ракетного палива. Зокрема, продукцію заводу використовують для виробництва балістичних ракет "Іскандер".
Вибухи у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області
Неспокійно вночі було і в північно-західному регіоні Росії. Місцеві жителі фіксували вибухи у північній частині Санкт-Петербурга, а також у містах Всеволожськ та Кудрово Ленінградської області.
Станом на зараз атака безпілотників на Санкт-Петербург ще триває. Губернатор Ленінградської області Дрозденко відзвітував про нібито збиття 45 безпілотників над територією регіону, проте підтвердити цю інформацію наразі неможливо.
Крім того, чиновник повідомив про тимчасове перекриття руху Ладозьким мостом, запевнивши, що споруда "не постраждала".
Атака на об'єкти окупантів у Луганську
Окрім російських регіонів, під ударами безпілотників опинилися військові цілі на тимчасово окупованій частині Луганщини. Вибухи зафіксували безпосередньо в окупованому Луганську, де відпрацювали по об'єктах російських загарбників.
Новини.LIVE повідомляли, що українські безпілотники систематично б'ють по російській нафтовій інфраструктурі та військових аеродромах у тилу РФ. Зокрема, у ніч проти 26 листопада далекобійні дрони вдруге атакували нафтопереробний завод "Славянск-ЭКО" у Краснодарському краї. На підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено резервуари, трубопроводи та виробничі потужності. Тієї ж ночі вибухи пролунали й у Самарі, де безпілотники поцілили по Куйбишевському НПЗ.
Окрім нафтопереробних заводів, під ударом були й інші стратегічні об’єкти агресора. Раніше атаки зазнали нафтова станція "Субханкулово" та військовий аеродром "Мариновка" у Волгоградській області.