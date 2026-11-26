Пожежа на території РФ через українські атаки. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Росії уразили об'єкти нафтової інфраструктури та військової авіації. Під ударом опинилися нафтова станція "Субханкулово" та аеродром "Мариновка" у Волгоградській області.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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Де розташовані атаковані об'єкти в Росії

За інформацією відомства, на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Субханкулово" уражено резервуари з дизельним пальним і сирою нафтою. Об'єкт розташований на межі Башкортостану й Татарстану, приблизно за 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Станція є одним із ключових вузлів транспортування нафти. За даними Міноборони, щороку через неї проходить до 90 млн тонн вуглеводнів.

Також українські військові атакували аеродром "Мариновка" у Волгоградській області. На цій авіабазі розміщуються розвідувальні літаки Су-24МР і бомбардувальники Су-34. Там дислокується 11-й змішаний авіаційний полк Південного військового округу РФ.

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У Міноборони зазначили, що цілями ударів стали об'єкти, пов'язані з транспортуванням нафти та забезпеченням російської військової авіації.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 листопада та в ніч проти 24 листопада Сили оборони України уразили переправу через річку Вовчу поблизу Новоукраїнки. Також удару завдали поблизу населеного пункту Бересток у Брянській області Росії.

Раніше безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкино" поблизу Альметьєвська в російському Татарстані. Після удару на території об'єкта виникла пожежа. За попередніми даними, загорілися чотири резервуари з нафтою місткістю 20 тисяч кубометрів кожен.