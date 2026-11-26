Пожар на территории РФ из-за украинских атак. Фото иллюстративное: российские СМИ

В России были нанесены удары по объектам нефтяной инфраструктуры и военной авиации. Под ударом оказались нефтяная станция "Субханкулово" и аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Где расположены атакованные объекты в России

По информации ведомства, на линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово" были поражены резервуары с дизельным топливом и сырой нефтью. Объект расположен на границе Башкортостана и Татарстана, примерно в 1200 километрах от линии боевого столкновения.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Станция является одним из ключевых узлов транспортировки нефти. По данным Минобороны, ежегодно через неё проходит до 90 млн тонн углеводородов.

Также украинские военные атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. На этой авиабазе размещаются разведывательные самолеты Су-24МР и бомбардировщики Су-34. Там дислоцируется 11-й смешанный авиационный полк Южного военного округа РФ.

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В Минобороны отметили, что целями ударов стали объекты, связанные с транспортировкой нефти и обеспечением российской военной авиации.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 ноября и в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по переправе через реку Волчу вблизи Новоукраинки. Также был нанесен удар вблизи населенного пункта Бересток в Брянской области России.

Ранее беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска в российском Татарстане. После удара на территории объекта возник пожар. По предварительным данным, загорелись четыре резервуара с нефтью вместимостью 20 тысяч кубометров каждый.