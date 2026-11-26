В Минобороны подтвердили поражение нефтяной станции и военного аэродрома РФ
В России были нанесены удары по объектам нефтяной инфраструктуры и военной авиации. Под ударом оказались нефтяная станция "Субханкулово" и аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.
Где расположены атакованные объекты в России
По информации ведомства, на линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово" были поражены резервуары с дизельным топливом и сырой нефтью. Объект расположен на границе Башкортостана и Татарстана, примерно в 1200 километрах от линии боевого столкновения.
Станция является одним из ключевых узлов транспортировки нефти. По данным Минобороны, ежегодно через неё проходит до 90 млн тонн углеводородов.
Также украинские военные атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. На этой авиабазе размещаются разведывательные самолеты Су-24МР и бомбардировщики Су-34. Там дислоцируется 11-й смешанный авиационный полк Южного военного округа РФ.
В Минобороны отметили, что целями ударов стали объекты, связанные с транспортировкой нефти и обеспечением российской военной авиации.
Как сообщали Новини.LIVE, 23 ноября и в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по переправе через реку Волчу вблизи Новоукраинки. Также был нанесен удар вблизи населенного пункта Бересток в Брянской области России.
Ранее беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска в российском Татарстане. После удара на территории объекта возник пожар. По предварительным данным, загорелись четыре резервуара с нефтью вместимостью 20 тысяч кубометров каждый.