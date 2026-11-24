Украинские военные нанесли удар по переправе и грузовикам оккупантов
В течение понедельника, 23 ноября, и в ночь на вторник, 24 ноября, Силы обороны Украины нанесли новые удары по военной логистике российской армии. Под удар попали переправа через реку Вовчу и место сосредоточения транспорта одного из подразделений противника в Брянской области.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
ВСУ нанесли удары по логистике российской армии
В Донецкой области украинские военные поразили переправу в районе Новоукраинки. По данным Генштаба, теперь россиянам придется искать более длинные и уязвимые маршруты для переброски личного состава и военной техники.
В Брянской области РФ удар был нанесен вблизи населенного пункта Бересток. Пораженные грузовики российские военные использовали для доставки боеприпасов, топлива и продовольствия на передовую.
В Генштабе подчеркнули, что украинские военные будут продолжать наносить удары по важным объектам противника.
"Мы и дальше будем наносить удары по ключевым военным целям противника, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ в Башкортостане. На территории предприятия прогремели взрывы и возник пожар.
Также мы сообщали о том, что Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области и базе ударных беспилотников в Орловской области. На аэродроме после удара зафиксировали мощную вторичную детонацию на складе комплектов к управляемым авиационным ракетам.