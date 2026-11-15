Российский Су-34 на аэродроме. Фото иллюстративное: российские СМИ

В ночь на воскресенье, 15 ноября, Силы обороны Украины нанесли удары по двум важным военным объектам России: аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области и базе ударных беспилотников в Орловской области. После атаки на российский аэродром зафиксировали мощную вторичную детонацию на складе комплектующих для управляемых авиационных ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Сил обороны Украины.

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Удар по аэродрому "Ахтубинск"

Военный объект, по которому нанесли удар, расположен примерно в 650 километрах от линии боевого соприкосновения.

На аэродроме базируется 929-й Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны РФ, который занимается испытанием новой военной авиационной техники и вооружения.

Кроме того, аэродром используют для размещения бомбардировщиков Су-34, которые применяют управляемые авиабомбы против украинских городов и военных позиций.

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По сообщению украинской стороны, после удара на территории аэродрома произошла вторичная детонация на складе комплектующих для авиационных управляемых ракет.

Также военные заявили о поражении подвижного радиовысотомера ПРВ-13. Это оборудование используют для измерения высоты полета воздушных целей и определения их координат.

Силы обороны атаковали российский дронопорт Цимбулова

Второй целью стал объект в Орловской области РФ, вблизи населенного пункта Цимбулова. Там расположен так называемый дронопорт — площадка, которую российские военные используют для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

По информации Генштаба, с этого объекта осуществляли атаки на украинские города, энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Украинское командование подчеркнуло, что удары по ключевым военным объектам противника будут продолжаться до прекращения российской вооруженной агрессии.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтяной станции "Самара" и военному аэродрому "Липецк-2" в России. На нефтетранспортном объекте вспыхнул пожар, охвативший несколько резервуаров с нефтью. На аэродроме украинские военные поразили ангар со специальной техникой, резервуар с авиационным топливом и командно-диспетчерский пункт.

Также Новини.LIVE писал, что украинские военные ракетами "Нептун" атаковали три объекта в Ростове-на-Дону. Под удар попали производство и склад беспилотников предприятия "Ионос", а также сервисный центр компании "Аэро-Хит". На последнем объекте российские военные ремонтировали и обслуживали дроны для фронта.