Російський Су-34 на аеродромі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч на неділю, 15 листопада, Сили оборони України завдали ударів по двох важливих військових об'єктах Росії: аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області та базі ударних безпілотників в Орловській області. Після атаки на російське летовище зафіксували потужну вторинну детонацію на складі комплектів до керованих авіаційних ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Сил оборони України.

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Удар по аеродрому "Ахтубінськ"

Військовий об'єкт, по якому завдали удар, розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

На аеродромі базується 929-й державний льотно-випробувальний центр Міністерства оборони РФ, який займається випробуванням нової військової авіаційної техніки та озброєння.

Крім того, аеродром використовують для розміщення бомбардувальників Су-34, які застосовують керовані авіабомби проти українських міст і військових позицій.

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За повідомленням української сторони, після удару на території летовища сталася вторинна детонація на складі комплектів до авіаційних керованих ракет.

Також військові заявили про ураження рухомого радіовисотоміра ПРВ-13. Це обладнання використовують для вимірювання висоти польоту повітряних цілей та визначення їхніх координат.

Сили оборони атакували російський дронопорт Цимбулова

Другою ціллю став об'єкт в Орловській області РФ, поблизу населеного пункту Цимбулова. Там розташований так званий дронопорт — майданчик, який російські військові використовують для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

За інформацією Генштабу, з цього об'єкта здійснювали атаки на українські міста, енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Українське командування наголосило, що удари по ключових військових об'єктах противника триватимуть до припинення російської збройної агресії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтовій станції "Самара" та військовому аеродрому "Липецьк-2" у Росії. На нафтотранспортному об'єкті спалахнула пожежа, яка охопила кілька резервуарів із нафтою. На аеродромі українські військові уразили ангар зі спеціальною технікою, резервуар з авіапальним і командно-диспетчерський пункт.

Також Новини.LIVE писав, що українські військові ракетами "Нептун" атакували три об'єкти в Ростові-на-Дону. Під удар потрапили виробництво та склад безпілотників підприємства "Іонос", а також сервісний центр компанії "Аеро-Хіт". На останньому об'єкті російські військові ремонтували й обслуговували дрони для фронту.