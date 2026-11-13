Вибухи в Росії. Фото: Reuters

У ніч проти 13 листопада українські військові завдали ракетного удару по об'єктах, пов'язаних із виробництвом та обслуговуванням російських безпілотників у Ростові-на-Дону. Для атаки застосували береговий ракетний комплекс "Нептун". Під удар потрапили виробництво ударних БпЛА, склад готової продукції та сервісний центр.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Які об'єкти уразили українські ракети

За даними Військово-морських сил ЗСУ, однією з цілей стало ТОВ "Іонос" — підприємство з виробництва ударних безпілотників тактичного рівня. Також уразили місце зберігання дронів цієї компанії.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Ще одним об'єктом став сервісний центр ТОВ "Аеро-Хіт", де російські військові ремонтують та обслуговують безпілотники для фронту.

"Аеро-Хіт" є російським виробником ударних і розвідувальних FPV-дронів "Велес". Виробничі потужності компанії розташовані в Хабаровську, тоді як сервісний центр працює в Ростові-на-Дону.

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У ВМС ЗСУ зазначили, що ураження виробництва, складу та сервісного центру впливає одразу на кілька етапів забезпечення російської армії безпілотниками: їх виготовлення, зберігання та ремонт.

У відомстві наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнний потенціал Росії.

Такі дії українська сторона називає реалізацією права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН, та заходами для послаблення воєнно-економічних спроможностей РФ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про пожежу на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" після атаки безпілотників у ніч проти 13 листопада. На підприємстві зафіксували кілька осередків займання, а на місцевих автозаправках утворилися черги за пальним.

Також Новини.LIVE писали, що, 12 листопада за даними Генерального штабу ЗСУ, українські Сили оборони уразили всі п’ять найбільших нафтопереробних заводів Росії. Від 30 жовтня під ударами опинилися також інші підприємства, а компанія Fire Point повідомила про ураження щонайменше дев’яти НПЗ за 13 днів.