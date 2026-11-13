Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українські військові уразили склад і виробництво російських БпЛА в Ростові

Українські військові уразили склад і виробництво російських БпЛА в Ростові

Ua ru
13 листопада 2026 17:46
ЗСУ ракетами "Нептун" уразили виробництво та склади російських дронів у Ростові Reuters
Вибухи в Росії. Фото: Reuters

У ніч проти 13 листопада українські військові завдали ракетного удару по об'єктах, пов'язаних із виробництвом та обслуговуванням російських безпілотників у Ростові-на-Дону. Для атаки застосували береговий ракетний комплекс "Нептун". Під удар потрапили виробництво ударних БпЛА, склад готової продукції та сервісний центр.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Які об'єкти уразили українські ракети

За даними Військово-морських сил ЗСУ, однією з цілей стало ТОВ "Іонос" — підприємство з виробництва ударних безпілотників тактичного рівня. Також уразили місце зберігання дронів цієї компанії.

Українські військові уразили склад і виробництво російських БпЛА в Ростові - фото 1
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Ще одним об'єктом став сервісний центр ТОВ "Аеро-Хіт", де російські військові ремонтують та обслуговують безпілотники для фронту.

"Аеро-Хіт" є російським виробником ударних і розвідувальних FPV-дронів "Велес". Виробничі потужності компанії розташовані в Хабаровську, тоді як сервісний центр працює в Ростові-на-Дону.

Читайте також:

Яке значення має удар по російських об'єктах

У ВМС ЗСУ зазначили, що ураження виробництва, складу та сервісного центру впливає одразу на кілька етапів забезпечення російської армії безпілотниками: їх виготовлення, зберігання та ремонт.

У відомстві наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнний потенціал Росії.

Такі дії українська сторона називає реалізацією права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН, та заходами для послаблення воєнно-економічних спроможностей РФ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про пожежу на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" після атаки безпілотників у ніч проти 13 листопада. На підприємстві зафіксували кілька осередків займання, а на місцевих автозаправках утворилися черги за пальним. 

Також Новини.LIVE писали, що, 12 листопада за даними Генерального штабу ЗСУ, українські Сили оборони уразили всі п’ять найбільших нафтопереробних заводів Росії. Від 30 жовтня під ударами опинилися також інші підприємства, а компанія Fire Point повідомила про ураження щонайменше дев’яти НПЗ за 13 днів.

пожежа війна в Україні БпЛА руйнування удари по РФ
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації