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Главная Новости дня Украинские военные атаковали склад по производству российских БПЛА в Ростове

Украинские военные атаковали склад по производству российских БПЛА в Ростове

Ua ru
13 ноября 2026 17:46
ВСУ ракетами «Нептун» нанесли удар по производству и складам российских дронов в Ростове Reuters
Взрывы в России. Фото: Reuters

В ночь на 13 ноября украинские военные нанесли ракетный удар по объектам, связанным с производством и обслуживанием российских беспилотников в Ростове-на-Дону. Для атаки был задействован береговой ракетный комплекс "Нептун". Под удар попали производство ударных БПЛА, склад готовой продукции и сервисный центр.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Какие объекты поразили украинские ракеты

По данным Военно-морских сил ВСУ, одной из целей стало ООО "Ионос" — предприятие по производству ударных беспилотников тактического уровня. Также был поражен склад дронов этой компании.

Украинские военные атаковали склад по производству российских БПЛА в Ростове - фото 1
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Еще одним объектом стал сервисный центр ООО "Аэро-Хит", где российские военные ремонтируют и обслуживают беспилотники для фронта.

"Аэро-Хит" является российским производителем ударных и разведывательных FPV-дронов "Велес". Производственные мощности компании расположены в Хабаровске, а сервисный центр работает в Ростове-на-Дону.

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В ВМС ВСУ отметили, что поражение производства, склада и сервисного центра влияет сразу на несколько этапов обеспечения российской армии беспилотниками: их изготовление, хранение и ремонт.

В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военный потенциал России.

Такие действия украинская сторона называет реализацией права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН, и мерами по ослаблению военно-экономического потенциала РФ.

Ранее Новини.LIVE сообщали о пожаре на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" после атаки беспилотников в ночь на 13 ноября. На предприятии зафиксировали несколько очагов возгорания, а на местных автозаправках образовались очереди за топливом.

Также Новини.LIVE писали, что 12 ноября, по данным Генерального штаба ВСУ, украинские Силы обороны нанесли удары по всем пяти крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России. С 30 октября под ударами оказались также другие предприятия, а компания Fire Point сообщила о поражении как минимум девяти НПЗ за 13 дней.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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