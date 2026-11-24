Українські військові уразили переправу та вантажівки окупантів
Упродовж понеділка, 23 листопада, та в ніч проти вівторка, 24 листопада, Сили оборони України завдали нових ударів по військовій логістиці російської армії. Під удар потрапили переправа через річку Вовчу та місце зосередження транспорту одного з підрозділів противника у Брянській області.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
ЗСУ завдали ударів по логістиці російської армії
На Донеччині українські військові уразили переправу в районі Новоукраїнки. За даними Генштабу, тепер росіянам доведеться шукати довші та більш вразливі маршрути для перекидання особового складу й військової техніки.
У Брянській області РФ удару завдали поблизу населеного пункту Бересток. Уражені вантажівки російські військові використовували для доставки боєприпасів, пального та продовольства на передову.
У Генштабі наголосили, що українські військові продовжуватимуть завдавати ударів по важливих об'єктах противника.
"Ми й далі працюватимемо по ключових військових цілях противника, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України", — зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські військові атакували один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ у Башкортостані. На території підприємства пролунали вибухи та виникла пожежа.
Також ми інформували про те, що Сили оборони уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області та базу ударних безпілотників в Орловській області. На летовищі після удару зафіксували потужну вторинну детонацію на складі комплектів до керованих авіаційних ракет.