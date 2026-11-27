Санкт-Петербург под атакой дронов 27 ноября. Фото: кадр из видео

Силы обороны нанесли удар по Ефремовскому каучуковому заводу в Тульской области в ночь на 27 ноября. Этот завод производит компоненты для баллистических ракет "Искандер". Параллельно ночью дроны атаковали Санкт-Петербург, Ленинградскую область и временно оккупированный Луганск. Известно, что налет дронов в России продолжается до сих пор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Удар по стратегическому предприятию в Тульской области

В Тульской области под удар Сил обороны попал Ефремовский каучуковый завод. Это предприятие непосредственно участвует в производстве взрывчатых веществ, а также компонентов для твёрдого ракетного топлива. В частности, продукцию завода используют для производства баллистических ракет «Искандер».

Взрывы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Неспокойно ночью было и в северо-западном регионе России. Местные жители фиксировали взрывы в северной части Санкт-Петербурга, а также в городах Всеволожск и Кудрово Ленинградской области.

Где раздавались взрывы на территории России 26 и 27 ноября. Фото: Андрющенко Times

На данный момент атака беспилотников на Санкт-Петербург ещё продолжается. Губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил о якобы сбитых 45 беспилотниках над территорией региона, однако подтвердить эту информацию пока невозможно.

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Кроме того, чиновник сообщил о временном перекрытии движения по Ладожскому мосту, заверив, что сооружение «не пострадало».

Атака на объекты оккупантов в Луганске

Помимо российских регионов, под ударами беспилотников оказались военные цели на временно оккупированной части Луганщины. Взрывы зафиксировали непосредственно в оккупированном Луганске, где нанесли удары по объектам российских захватчиков.

Новини.LIVE сообщали, что украинские беспилотники систематически наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре и военным аэродромам в тылу РФ. В частности, в ночь на 26 ноября дальнобойные дроны во второй раз атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае. На предприятии вспыхнул пожар, повреждены резервуары, трубопроводы и производственные мощности. В ту же ночь взрывы прогремели и в Самаре, где беспилотники нанесли удар по Куйбышевскому НПЗ.

Помимо нефтеперерабатывающих заводов, под ударом оказались и другие стратегические объекты агрессора. Ранее атакам подверглись нефтяная станция "Субханкулово" и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.